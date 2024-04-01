محافظة بورسعيد تكرم الأمهات المثاليات في احتفالية كبرى.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، مساء اليوم الاثنين بثا مباشرا، من تكريم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الأمهات المثاليات على مستوى محافظة بورسعيد، فى إطار احتفالات محافظة بورسعيد بعيد الأم المصرية، والذى يوافق الواحد والعشرين من شهر مارس كل عام، حيث أقيمت الاحتفالية بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بالديوان العام، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور منصور بكرى السكرتير العام للمحافظة.



وبدأت مراسم الاحتفال بالسلام الوطنى، عقبه آيات من الذكر الحكيم تلاها أحد الأطفال، وتقديم عروض فنية لمجموعة من الأطفال.



وأهدى محافظ بورسعيد، هدايا رمزية للسيدات الفائزات فى مسابقة الأم المثالية على مستوى المحافظة والبالغ عددهم 10 من سيدات محافظة بورسعيد، وهن : نجلاء مستجير محمد والحاصلة على المركز الأول على محافظة بورسعيد والمركز السادس على مستوى الجمهورية فى مسابقة الأم المثالية للعام الحالى، وتم تكريمها من رئيس الجمهورية.

كما حصلت على المركز الثانى على محافظة بورسعيد رندة سمير مسعد، والمركز الثالث سامية توفيق، والمركز الرابع حنان الغريب حسن، والمركز الخامس حصلت عليه سامية متولى السيد، والمركز السادس سعاد الحنفى على، وحصلت على المركز السابع منى عاهد عيسى، والمركز الثامن فتحية أحمد محمد، بينما حصلت على المركز التاسع نهاد محمد محمد سعد، والمركز العاشر والأخير كان من نصيب فهيمة صديق محمد.



وأكد محافظ بورسعيد، أن هذا التكريم المستحق يأتى إيمانًا بمكانة الأم الكبيرة وعرفانًا بدورها الأصيل فى بناء الأمم، وتأكيدًا على الاستمرار فى دعمها لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التى تضاف إلى سجلها المشرف، لافتًا أن مصر كلها تفتخر وتعتز بما تحققه الأمهات المصريات فى ظل قيادة حكيمة تفهمت دور المرأة وأدركت أن الأمم لا ترقى إلا برفعة المرأة قائلا أن الأم هى أساس المجتمعات والركيزة الأساسية للتربية وقيادة المجتمع، موجها كل التحية والتقدير والحب لكل أم حملت على عاتقها مسئولية تربية أبنائها فى ظل الظروف والتحديات الصعبة التى واجهتها خلال مسيرتها الحياتية.



أشار المحافظ، إلى أننا نملك فى بورسعيد قصص نجاح كثيرة تبرز بشكل مباشر دور المرأة الفعال والمثمر للحصول على المراكز الأولى فى العديد من المنافسات على المستوى المحلى والدولى لتكتب بسطور التحدى ملاحم إنسانية خالدة لأنها تمثل دائماً نهر العطاء الذى لا ينضب



وأوضح المحافظ، دور الأم ومكانتها، والعطاء الكبير لها فى رعاية أبنائها وتربيتهم على القيم الأصيلة وإنكار الذات وحب الوطن، مؤكدًا على أن للأم فضل عظيم، فهى نصف المجتمع وعماد الأسرة الناجحة وأساسها فهى تربى وتهتم وترعى أبنائها وتسهر على راحتهم.



ولفت إلى أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بالمرأة المصرية لعظم قدرها ومكانتها الكبيرة، موجهًا التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على ما يقدمه للمرأة المصرية، فضلا عن تكريم الأمهات المثاليات سنوياً.



وخلال كلمته، وجه جمال زى الدين مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى ببورسعيد، الشكر لمحافظ بورسعيد على الدعم المتواصل للمديرية، مؤكدا أنه تم تشكيل لجنة لاختيار الأم المثالية على مستوى المحافظة وفقا لتوجيهات محافظ بورسعيد وطبقا للمعايير الموضوعة من قبل وزارة التضامن الاجتماعى، مشيرا إلى أن المديرية تولى رعاية واهتمام كبيرة لكافة الأمهات التى تربطها تعاملات مع المديرية.



وقال الشيخ محمد عوض نائبا عن مدير أوقاف بورسعيد، أن المرأة بصفة عامة والأم بصفة خاصة لها مكانة كبيرة ف الإسلام، حيث وصى رسول الله عليه الصلاة والسلام بضرورة المعاملة الحسنة للمرأة، كما تطرق للحديث عن بر الوالدين وأهميته فى قبول العبادات، مستشهدا بالآيات القرآنية التى ذكر فيها الله تعالى مكانة المرأة والأم، مشيرا إلى أن الأم ستظل تاجا على الرؤوس، موجها الشكر لمحافظ بورسعيد والقيادة السياسية لما يقدموه من رعاية واهتمام للمرأة المصرية على كافة الأصعدة.



الحضور التكريم



إحدى المكرمات



الأولى