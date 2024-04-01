كوريا الشمالية: نخطط لإطلاق عدة أقمار صناعية للتجسس هذا العام

بيونج يانج (أ ش أ)

تعهدت كوريا الشمالية اليوم الاثنين، بالدفع من أجل تطوير الفضاء، مؤكدة خطتها لإطلاق عدة أقمار صناعية للتجسس هذا العام بعد إطلاق أول قمر صناعى للتجسس فى مداره فى نوفمبر الماضى.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن باك كيونغ سو، نائب مدير الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوى في كوريا الشمالية، قد أدى الإطلاق الناجح للقمر الصناعي للاستطلاع ماليغيونغ 1 العام الماضي إلى تحقيق تقدم كبير في قدرات الدفاع الوطنية، ومن المتوقع إجراء العديد من عمليات الإطلاق هذا العام أيضا.

وأكد باك الأهمية المتزايدة لتطوير الفضاء، قائلا إن كوريا الشمالية تبذل جهودا لاستخدام الأقمار الصناعية لأغراض مختلفة، مثل الزراعة وإدارة الأراضي والوقاية من الكوارث.

وجاء تصريح نائب مدير الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي في كوريا الشمالية باك كيونغ-سو بعد أن قال مصدر عسكري كوري جنوبي الأسبوع الماضي إن كوريا الشمالية قامت بتركيب حاجز لمنع الغرباء من مراقبة موقع إطلاق القمر الصناعي في دونغتشانغ-ري، وهو مؤشر محتمل على أن الاستعدادات جارية لإطلاق قمر صناعي.

وبعد إطلاق مالليغيونغ 1 العام الماضي بعد محاولتين فاشلتين في مايو وأغسطس العام الماضي على التوالي، أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون خلال اجتماع نهاية العام أن البلاد تخطط لوضع 3 أقمار صناعية أخرى للتجسس في المدار هذا العام.