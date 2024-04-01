كسوف كلى للشمس الإثنين المقبل لن يرى فى مصر ولا المنطقة العربية

كتب محمود راغب

طبقا للحسابات الفلكية تشهد الكرة الأرضية، كسوف كلى للشمس فى 8 أبريل 2024، ولن يرى فى مصر ولا فى أى دولة عربية.

وسوف يرى هذا الكسوف جزئيا في غرب أوروبا -المحيط الأطلنطي- أمريكا الشمالية شمال أمريكا الجنوبية -المحيط الهادي، بينما يكون كسوفا كليا في الولايات المتحدة الامريكية وكندا والمكسيك.

يبدأ الكسوف الجزئي في تمام الساعة الخامسة وأربعون دقيقة مساءً بالتوقيت المحلى للقاهرة، وذروة الكسوف الكلى في تمام الساعة الثامنة و17 دقيقه مساءً وينتهى الكسوف الجزئى في العاشرة و52 دقيقه مسجلا فترة زمينه قدرها خمسة ساعات وعشرة دقائق تقريبا، بينما الكسوف الكلى يستغرق مده قدرها 4 دقائق تقريبا.

وكسوف الشمس يحدث في وضع الاقتران، وهذا يؤكد ميلاد هلال الشهر القمري الجديد، ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد، ويستدل بذلك لتأكيد الحسابات الفلكية.

وتتكرر ظواهر كسوف الشمس وخسوف القمر بشكل سنوي في مناطق مختلفة من العالم، وسوف تشهد المنطقة العربية كسوفا كليا للشمس في أغسطس 2027.