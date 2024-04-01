اليوم السابع
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قفزة عمرانية لم تحدث منذ 1000 سنة.. أنظار العالم تتجه للعاصمة الإدارية (إنفوجراف)

الإثنين، 01 أبريل 2024 10:49 م
قفزة عمرانية لم تحدث منذ 1000 سنة.. أنظار العالم تتجه للعاصمة الإدارية (إنفوجراف) تنصيب الرئيس

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يؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية لبدء ولاية جديدة

تعد مراسم حلف اليمين بمثابة الإعلان عن تدشين الجمهورية الجديدة رسميًا

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مراسم خاصة
تبدأ الطقوس بدعوة المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس إلى الانعقاد فى جلسة خاصة ، يؤدى الرئيس السيسى اليمين أمام مجلس النواب للمرة الثانية، بعد 2018، بينما كانت الأولى أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى 2014.


يحضر الجلسة كبار رجال الدولة، وعدد من السفراء وممثلى الدول، تبدأ مراسم الجلسة الخاصة بأن يتلو رئيس المجلس الرسالة الواردة من الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان فوز الرئيس، ثم يدعوه إلى أداء اليمين الدستورية.


يؤدى الرئيس اليمين المنصوص عليها دستوريا: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".


تطلق المدفعية عددا من الطلقات احتفالا بتنصيب الرئيس لولاية تبدأ من 2 أبريل 2024 حتى 1 أبريل 2030.


يُلقى المستشار جبالى كلمة يُهنئ فيها الرئيس، ثم يدعوه لمخاطبة النواب وإلقاء بيانه أمام الجلسة، بعد الانتهاء يُعلن رئيس المجلس رفع الجلسة، ويُغادر الرئيس القاعة بينما يُعزَف السلام الجمهورى فى حرم البرلمان







تنصيب الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

العاصمة الإدارية 2024

تنصيب السيسي 2024

حلف اليمين الدستورية 2024

ولاية جديدة في عهد السيسي

السيسي يؤدي اليمين الدستورية

حفل تنصيب الرئيس السيسي

حفل تنصيب الرئيس السيسي 2024




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