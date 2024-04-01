غلق وتشميع 4 محلات مخالفة فى نطاق حى المنتزه ثان بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى المنتزه ثان بالإسكندرية حملة مكبرة بتعليمات الدكتورة رباب مدني رئيس الحى، أسفرت عن غلق وتغريم 4 محال تجارية والتحفظ على 75حالة إشغال متنوعة، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال، وإزالة كل الإشغالات التى تشغل الطريق العام، بنطاق ميادين وشوارع الحي.

وأعلن حي المنتزه ثان، أن الدكتورة رباب مدني رئيس حي ثان المنتزه، دفعت بحملة مسائية بحضور إسلام جمعة سكرتير عام الحي، ومديري وممثلي إدارات إدارة أشغال الطريق و المتابعة الميدانية ورخص المحلات والإيرادات بالحي، ومشرف الحملة بالحي لرفع كل الإشغالات، من حرم الطريق العام، وذلك بنطاق الحملة بشوارع أطلس، و25 طوسون، وتقاطع 16 و25 وأيضا ميدان المندرة.

وأسفرت الحملة، عن التحفظ علي 75حالة إشغال متنوعة، وإزالة الحواجز المتنوعة في نطاق الحملة، وتغريم المحال المخالفة بقيمة 36 ألف جنيه، وتغريم وتشميع 4 محال مخالفة، وتستمر الحملات علي مدار اليوم لاستعادة الانضباط بنطاق الحي .



حملات علي أسواق حي المنتزة ثان بالإسكندرية



حملات علي المحلات في المنتزة ثان بالإسكندرية