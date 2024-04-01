ضبط محطة بث تليفزيوني لاسلكية بدون ترخيص بالمنوفية

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

نجحت الداخلية في ضبط شخصين لقيامهما بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيونى لاسلكية بدون ترخيص بالمنوفية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات .



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين ، مقيمان بمحافظة المنوفية) بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيونى لاسلكية بنطاق محافظة المنوفية مستخدماً أبراج تقوية للبث اللاسلكى ، يقوم من خلالها بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها "بدون ترخيص" .



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم استهداف مقر الشبكة المُشار إليها ومحطات التقوية وتم ضبط المذكورين، كما تم ضبط (محطة بث تليفزيونى رئيسية وكذا محطة بث تلفزيونى فرعية يحتويا على عدد 83 من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى استقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية – وحدة معالجة مركزية تستخدم كسيرفر محمل عليها الدعم الفنى وسيرفر للشبكة ولفك شفرات القنوات الفضائية ومحمل عليها المحتوى المقرصن – عدد 6 محطات لتقوية إشارة البث اللاسلكى لتوسيع دائرة البث للشبكة – محل لبيع مستلزمات كسر شفرة القنوات الفضائية وأجهزة ريسيفر مجهزة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص - (2 هاتف محمول) بفحصهما تبين إحتوائهما على آثار ودلائل على إدارتهما للشبكة ، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما تلك المخالفات بقصد التربح المادى .



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.