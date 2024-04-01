اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 أبريل 2024 12:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط شخص قتل آخر بسبب أولوية استقلال سيارة بالمنيا

الإثنين، 01 أبريل 2024 12:30 م
ضبط شخص قتل آخر بسبب أولوية استقلال سيارة بالمنيا قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان المنيا من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (سائق "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا) متوفـى إثر إصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر، وبسؤال زوجته قررت بحدوث مشاجرة بين زوجها و(أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا) بموقف سيارات الأجرة بدائرة القسم لخلاف على أولوية إستقلال إحدى السيارات، تعدى خلالها الأخير على زوجها بسلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا من ضبط المتهم.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلاف.







شرطة ثان المنيا

مركز شرطة المنيا

الأمن العام

مشاجرة

خلاف على اولوية المرور




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة