اليوم السابع
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روسيا تفرض سيطرتها على العديد من المعاقل الاستراتيجية الأوكرانية

الإثنين، 01 أبريل 2024 12:05 م
روسيا تفرض سيطرتها على العديد من المعاقل الاستراتيجية الأوكرانية الحرب الروسية الأوكرانية
موسكو (أ ش أ)

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سيطرت القوات الروسية على العديد من المعاقل الاستراتيجية الأوكرانية بالقرب من تشاسيف يار فى دونيتسك.

وقال مستشار رئيس جمهورية دونيتسك إيجور كيماكوفسكي، في تصريح لوكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الاثنين، لقد سيطرت مجموعاتنا الهجومية المدعومة بالمدفعية والقوات الجوية وفرق الطائرات بدون طيار على العديد من معاقل التشكيلات المسلحة الأوكرانية بالقرب من تشاسيف يار.

وأضاف أن المعاقل التي استولت عليها قواتنا لها أهمية استراتيجية ".

وأوضح أنه لذلك، تقدمت الفرق الهجومية الروسية بشكل كبير نحو تشاسوف يار، ووضعت جزءًا أكبر من طرق إمداد المجموعة القتالية الأوكرانية في تلك المنطقة تحت سيطرتها بإطلاق النار .

وفي وقت سابق، قال كيماكوفسكي لوكالة تاس إن تشاسيف يار كان مركزا رئيسيا للجيش الأوكراني في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.







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