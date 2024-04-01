روسيا تعتزم التوجه إلى المحاكم الدولية بشأن الإرهاب

موسكو (أ ش أ)

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بلادها تعتزم التوجه إلى الهيئات القضائية الدولية بشأن مكافحة الإرهاب بعد إرسالها مذكرة بهذا الشأن إلى السلطات الأوكرانية .

وقالت زاخاروفا في مقابلة مع القناة التلفزيونية الروسية الأولى اليوم الاثنين، نعتزم اللجوء إلى المحاكم الدولية بشأن مكافحة الإرهاب.

وأضافت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، يجرى حاليا إعداد الوثائق ذات الصلة، حيث تتخذ بلادنا الإجراءات الإلزامية المناسبة".

وكانت الخارجية الروسية أفادت في وقت سابق اليوم بأن الجانب الروسى سلم مؤخرا مذكرة بشأن مكافحة الإرهاب إلى أوكرانيا من خلال قناة بين البلدين تمر عبر مينسك .

