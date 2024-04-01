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رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال تطوير قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة

الإثنين، 01 أبريل 2024 03:02 م
رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال تطوير قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال تطوير القاعة
القليوبية ـ إبراهيم سالم

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أجرى الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير التى تجرى داخل قاعة الاحتفالات الكبري بالجامعة، وتجهيزها بالشكل الحضاري اللائق لاستقبال الفعاليات المختلفة.

واستمع رئيس الجامعة، لشرح من الدكتور شريف أبو السعدات بكلية الفنون التطبيقية، عن أعمال التطوير داخل القاعة، والتى تشمل رفع كفاءة المسرح، وتجهيزه ‏بأحدث أجهزة الصوت والإضاءة، إلى جانب منظومة الحماية المدنية وفق أحدث الأكواد ‏المعتمدة‎.

ووجه "الجيزاوي"، بالمتابعة المستمرة لمشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بمنشآت الجامعة المختلفة والاستفادة منها بالشكل الأمثل.

رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال تطوير القاعة (1)
رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال تطوير القاعة (1)

 

رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال تطوير القاعة (2)
رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال تطوير القاعة (2)

 

رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال تطوير القاعة (3)
رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال تطوير القاعة (3)

 

رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال تطوير القاعة (4)
رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال تطوير القاعة (4)

 







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