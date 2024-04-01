رئيس جامعة الفيوم يتفقد عددا من أقسام كلية الزراعة.. صور

الفيوم - رباب الجالى

تفقد الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، يرافقه الدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، "معامل وأقسام كلية الزراعة".

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمود عبدالفتاح عميد كلية الزراعة، والدكتور جمال فرج وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة متولي وكيل الكلية لشئون الدراسات العلياوالبحوث، والدكتور زاهر محمد أستاذ الكيمياء الحيوية بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

شملت الجولة التفقدية قسم الكيمياء الحيوية ومعمل حيوانات التجارب الذي يستخدم لإجراء التجارب المعملية والبحثية والتطبيقية للباحثين والطلاب كُل في تخصصه، والمجهز بإمكانات على أعلى مستوى، وأقفاص لإكثار حيوانات التجارب ليتوافق مع متطلبات العملية التعليمية، فضلاً عن تفقد قسم الوراثة وقسم علوم الأراضي والمياه والوحدة النموذجية للألبان بالكلية.



الجولة التفقدية لرئيس الجامعة (1)



الجولة التفقدية لرئيس الجامعة (2)



الجولة التفقدية لرئيس الجامعة (3)



الجولة التفقدية لرئيس الجامعة (4)



الجولة التفقدية لرئيس الجامعة (5)