اليوم السابع
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الإثنين، 01 أبريل 2024 07:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس تايوان السابق يزور الصين لتقوية الروابط مع بكين

الإثنين، 01 أبريل 2024 07:12 م
رئيس تايوان السابق يزور الصين لتقوية الروابط مع بكين رئيس تايوان السابق ما ينج جيو
أ ش أ

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وصل رئيس تايوان السابق ما ينج جيو، اليوم الإثنين، العاصمة الصينية بكين في زيارة تستغرق 11 يوما.


وقال جيو عقب وصوله لبكين - وفقا لما ذكرته صحيفة "فوكاس تايوان" المحلية، إنه "وسط التوترات الحالية عبر مضيق تايوان، ساحاول خلال الزيارة نقل حب الشعب التايواني للسلام والتعبير عن أمله في أن يتمكن الجانبان من زيادة التبادلات الثنائية وتجنب حرب، إنها رحلة سلام ورحلة صداقة".


وأضاف "بعد أن تركت الرئاسة قبل ثماني سنوات، ولم أشغل أي مناصب حكومية أو سياسية، لا أستطيع إلا أن أبذل قصارى جهدي كفرد لتعزيز التبادلات الطلابية عبر المضيق، وللمساعدة في تقليل العداوة وبناء حسن النية بين شعبي الجانبين".


ويقود رئيس تايوان السابق مجموعة من 20 طالبًا في رحلة إلى الصين في الفترة من 1 إلى 11 أبريل، والتي ستتضمن اجتماعات مع الطلاب الصينيين وجولات للشركات وزيارات لمواقع ذات أهمية تاريخية أو ثقافية صينية.


من المتوقع أن يزور الرئيس السابق مقاطعتي "قوانغدونغ" و"شنشي" فضلا عن "بكين".. وينتمي ما ينغ جو إلى إلى حزب الكومينتانغ المعارض، الذي يقول المراقبون إنه يتبع نهجا تصالحيا تجاه الصين.







تايوان

الصين

الصين وتايوان

رئيس تايوان السابق




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