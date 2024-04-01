رئيس الوزراء الفرنسى يزور كندا 10 أبريل لتعزيز العمل المناخى والتجارة البينية

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أعلن رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو أن رئيس وزراء فرنسا جابرييل أتال سيزور كندا خلال الفترة من 10 إلى 12 أبريل المقبل.



وأضح بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الكندى، أن الزيارة توفر فرصة لتعزيز العمل بشأن الأولويات المشتركة، بما فى ذلك العمل المناخي، والحفاظ على البيئة، وبناء اقتصاد أكثر حفاظًا على البيئة؛ والتجارة المتنامية.



وذكر البيان: "نؤكد من جديد التزامنا الثابت بتعزيز اللغة الفرنسية والثقافات الناطقة بالفرنسية؛ وحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان فى مختلف أنحاء العالم، بما فى ذلك دعم أوكرانيا ضد روسيا".



ومن المقرر أن يزور رئيس وزراء فرنسا أوتاوا يومى 10 و11 أبريل، حيث سيلتقى برئيس الوزراء جستن ترودو لتعزيز التعاون الثنائي، مع التركيز على العمل المناخي، كما يلتقى بالحاكمة العامة لكندا مارى سيمون، وسيقوم جابرييل أتال بزيارة مدينتى كيبيك ومونتريال يومى 11 و12 أبريل.