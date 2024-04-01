اليوم السابع
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الإثنين، 01 أبريل 2024 07:01 م
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دعم الدولة للمزارعين يضاعف زراعة القمح بالدقهلية إلى 252 ألف فدان.. فيديو

الإثنين، 01 أبريل 2024 06:53 م
دعم الدولة للمزارعين يضاعف زراعة القمح بالدقهلية إلى 252 ألف فدان.. فيديو استعدادات لموسم حصاد القمح
الدقهلية - محمدالحبشي

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يستعد المزارعين لبدء موسم حصاد القمح خلال الأيام القادمة، ويبدأ موسم القمح بداية من شهر 11 وصولا إلى منتصف شهر 4 من كل عام، واهتمت الدولة المصرية بتحفيز المزارعين، للإقبال على زراعة كميات إضافية من محصول القمح، على مستوى محافظات الجمهورية، كونه سلعة غذائية استراتيجية للدولة المصرية.


ولم تكتف الدولة المصرية بدعم المزارعين ورفع سعر توريد القمح لـ2000 جنيه لهذا الموسم وقد يتخطى على حسب جودة المحصول، واستكملت الدولة خطتها باستصلاح مساحات كبيرة من الاراضى الصحراوية لزراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية الهامة مثل القمح، وذلك تزامنا مع الصراعات العالمية لأكبر الدول المصدرة للحبوب قامت الدولة المصرية
وتشارك محافظة الدقهلية، خلال هذا العام فى موسم حصاد 2024 بمساحة 252 ألف فدان من محصول القمح، وذلك بعد ارتياح لدى المزارعين لتحديد سعر توريد القمح بموسم الحصاد الجديد، والذى يعزز من قدرات الدولة المصرية نحو استقرار الاسواق والعمل على الوصول نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى.

الاستعداد لبدء موسم الحصاد الجديد
الاستعداد لبدء موسم الحصاد الجديد

 

سنابل القمح في اراضي الدقهلية
سنابل القمح في اراضي الدقهلية

 

مضاعفة المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية
مضاعفة المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية

 

استعدادات لموسم حصاد القمح
استعدادات لموسم حصاد القمح

 







موسم حصاد القمح

القمح 2024

سعر توريد القمح

دعم المزارعين

مساحة القمح المنزرعة

سلع استراتيجة

الغذاء العالمي

الاكتفاء الذاتي




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