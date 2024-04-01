حى شرق مدينة نصر يوقف أعمال حفر تابعة لشركة الغاز

كتب سيد الخلفاوى

أوقفت الأجهزة التنفيذية لحى شرق مدينة نصر، بمحافظة القاهرة، أعمال حفر تابع شركة الغاز، وذلك لانتهاء تصريح الحفر وعدم وجود الشبكات والمعلومات، وتمت إعادة الشىء لأصله وفتح الطريق مرة أخرى، وذلك فجر اليوم الإثنين.

وفى السياق نفذ حى شرق مدينة نصر، برئاسة اللواء احمد جودة، رئيس حي شرق مدينه نصر، جولات لفريق العمل من مدير وحده اصدار التراخيص بالحي وموظفيها ومسؤول وموظفي المركز التكنولوجي بالحي، في الجولات المرورية للفرق الميدانية على المحال التجارية بكافة مناطق وشوارع الحي ومنها محلات شارع النزهة عمارات رابعة الاستثماري جولف تنفيذا للقانون 154 لسنة 2019 لتوعية وتعريف المواطنين بالتيسيرات التى يقدمها قانون المحال العامة 154 والذى يتيح لصاحب المحل التعامل مع شباك واحد بدلاً من التردد على عدة جهات للحصول على خدمة ترخيص المحل توفيرًا للجهد والمال .

وتستلم هذه الفرق من صاحب المحل فى مكانه المستندات المطلوبة لترخيص النشاط كمستخرج سجل تجارى حديث، والبطاقة الضريبية، ونوع النشاط، وصفة مقدم الطلب، وعنوان المحل المراد ترخيصه، ورسم كروكى له، مع منحه إيصال يفيد تقديمه لطلب الترخيص يجنبه التعرض لأى قرار بالغلق لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص .

مع التأكيد على أن التقديم للحصول على الترخيص وتسليم المستندات المطلوبة سيكون بالمجان دون مقابل سواء عن طريق فرق العمل التى سيتم نشرها بأنحاء الحي ، أو من خلال المركز التكنولوجي الثابت اوالمتنقل للحي ، كما سيتم تحديد الرسوم المقررة على كل نوع نشاط من خلال المنظومة الإلكترونية بدون اى تدخل من العاملين بمراكز الإصدار .