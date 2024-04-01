حملة مكبرة لإزالة اللوحات الإعلانية غير المرخصة بسيدى غازى فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمدينة سيدى غازى، فى إزالة اللوحات الإعلانية العشوائية وغير المرخصة بمدينة سيدى غازى، تحت إشراف جمال يونس، رئيس مدينة سيدى غازى، بالتعاون مع إدارة الدعاية والإعلان بالديوان العام.

وأسفرت الحملة عن إزالة جميع اللوحات الإعلانية التي لا تتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة للاشتراطات الإعلانية، وإزالة اللوحات الإعلانية المخالفة من شوارع المدينة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن هذه الحملات تسهم فى تحسين المظهر العام لواجهات المدن والشوارع الرئيسية والميادين، وتساعد فى تنظيم طرق الإعلان وضمان التزام جميع المعلنين بالقوانين واللوائح المنظمة، ومنع إنتشار اللوحات الإعلانية العشوائية.