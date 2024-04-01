اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 أبريل 2024 11:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

حملة مكبرة لإزالة اللوحات الإعلانية غير المرخصة بسيدى غازى فى كفر الشيخ

الإثنين، 01 أبريل 2024 10:43 م
حملة مكبرة لإزالة اللوحات الإعلانية غير المرخصة بسيدى غازى فى كفر الشيخ حملة مكبرة لإزالة اللوحات
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمدينة سيدى غازى، فى إزالة اللوحات الإعلانية العشوائية وغير المرخصة بمدينة سيدى غازى، تحت إشراف جمال يونس، رئيس مدينة سيدى غازى، بالتعاون مع إدارة الدعاية والإعلان بالديوان العام.

وأسفرت الحملة عن إزالة جميع اللوحات الإعلانية التي لا تتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة للاشتراطات الإعلانية، وإزالة اللوحات الإعلانية المخالفة من شوارع المدينة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن هذه الحملات تسهم فى تحسين المظهر العام لواجهات المدن والشوارع الرئيسية والميادين، وتساعد فى تنظيم طرق الإعلان وضمان التزام جميع المعلنين بالقوانين واللوائح المنظمة، ومنع إنتشار اللوحات الإعلانية العشوائية.

 

 







كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ

لوحات اعلانية

حملة لإزالة اشغالات




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة