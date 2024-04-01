اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 أبريل 2024 06:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

حفل تنصيب الرئيس.. الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسى ببدء ولاية رئاسية جديدة

الإثنين، 01 أبريل 2024 05:45 م
حفل تنصيب الرئيس.. الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسى ببدء ولاية رئاسية جديدة الرئيس السيسى والبابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء فترة رئاسية جديدة، يقود خلالها بلادنا نحو مزيد من التقدم والنماء وتحقيق آمال الوطن والمواطنين.

وتابعت الكنيسة فى بيان لها: نصلى أن يمتعه الله القدير بالصحة والقوة، ويحيطه بالسلام والفرح ويوفق خطاه فى سبيل بناء مصر المستقبل فى ظل الجمهورية الجديدة.

وتأتى تهنئة الكنيسة فى إطار تنظيم حفل تنصيب الرئيس السيسى غدا بالعاصمة الإدارية والتى تستعد لاستقبال الحفل لولاية جديدة وأداء قسم اليمين الدستورية بمجلس النواب الجديد، لتبدأ الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس السيسي اعتبارًا من 3 أبريل المقبل وتستمر لمدة 6 سنوات.

بيان الكنيسة
بيان الكنيسة

 







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الرئيس السيسى

تنصيب الرئيس السيسى

حفل تنصيب الرئيس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة