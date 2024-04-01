حبس 4 متهمين قتلوا سائق توك توك لسرقة مركبته بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

أمرت جهات التحقيق بدائرة قسم شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، حبس 4 متهمين لاتهامهم بقتل سائق توك توك وسرقة مركبته بدائرة القسم، كما أمرت بالتصريح بدفن جثة المتوفي عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط المتهمين بسرقة شخص وقتله بدائرة قسم شرطة الخانكة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغ بمقتل شخص وسرقة مركبة توك توك خاصته.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد التهامي رئيس مباحث قسم شرطة الخانكة، أن وراء ارتكاب الواقعة 4 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية"، لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة مركبة "توك توك" من قائدها كرهاً عنه بدائرة القسم والتعدى عليه بسلاح أبيض مما أدى لوفاته.

عقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد عبدالله الشامي معاون أول مباحث قسم الخانكة تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.