تنظيم ندوات بالمساجد فى سوهاج لتعريف المواطنين بخطورة الأمية.. صور

سوهاج عمرو خلف

نظم فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج، بالتعاون مع مديرية الأوقاف بسوهاج، عددا من الندوات في عدة مساجد فى القرى ومراكز المحافظة، استهدفت عددا كبيرا من الرجال والنساء فى شهر رمضان المبارك وذلك لتعريف المواطنين بخطورة الأمية وكيفية التصدى لها وآليات المشاركة فى الحد منها.

وتحدث فى هذه الندوات محمد الدالى مدير عام فرع محو الأمية بسوهاج، مشيراً إلى أن تلك الندوات تأتي فى اطار توجيهات الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار والتى تهدف إلى استثمار الجموع الكبيرة من المصلين رجالاً ونساء خلال شهر رمضان المعظم فى توجيه رسائل مباشرة للحضور بخطورة الأمية وحتمية التصدى لها وقد لاقت هذه الرسائل قبولاً كبيراً بين المواطنين ومشاركة واسعة من رجال الدين والقيادات التنفيذية فى المحافظة.

وتناول مدير فرع محو الأمية بسوهاج، فى هذه الندوات التى استهدفت الرجال والسيدات فى الريف والحضر ما يعود على المواطنين من فوائد تغير من مجرى حياتهم، وذلك لإثارة دافعية المواطنين للتعليم والتعلم مشيراً إلى حرص الهيئة على حشد الطاقات والجهود لتعريف المواطنين بخطورة الأمية والتصدى لها.



ندوات بالمساجد لتعريف المواطنين بخطورة الأمية في سوهاج



ندوات بالمساجد لتعريف المواطنين بخطورة الأمية في سوهاج



ندوات بالمساجد لتعريف المواطنين بخطورة الأمية في سوهاج



ندوات بالمساجد لتعريف المواطنين بخطورة الأمية في سوهاج



ندوات بالمساجد لتعريف المواطنين بخطورة الأمية في سوهاج



ندوات بالمساجد لتعريف المواطنين بخطورة الأمية في سوهاج