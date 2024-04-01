تموين القليوبية تعقد اجتماعا طارئا لمتابعة استعدادات بدء توريد القمح للصوامع

القليوبية إبراهيم سالم

ترأس عيد عبد الله أبو زيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية، اجتماعا طارئا بديوان عام مديرية التموين بالقليوبية، وبحضور مديرى الإدارات الخارجية لمديرية التموين ومساعد مدير المديرية، مدير الرقابة التموينية، وذلك عقب اجتماعه مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بخصوص ضوابط توريد القمح.

وبدأ الاجتماع، بتوجيه كلمات الشكر الموصولة لجميع مديرى الإدارات على المجهود الكبير فى موضوع تخفيض الأسعار وإتاحة سكر المبادرة رغم الأزمات المتتابعة فى البلاد، مشددا علي ضرورة متابعة الأسعار والانخفاض الذي طرأ عليها نتيجة توافر السيولة الدولارية.

وأشار وكيل وزارة التموين بالقليوبية، إلي أن أسعار الكثير من السلع شهدت انخفاض ملحوظ كما حدث في زيوت الطعام والمكرونة والدقيق والذرة والأعلاف والكثير من السلع الأخرى، وطالب بالتركيز علي مراجعة فواتير تداول السلع بداية من المصنع حتي الوكيل أو الموزع وصولًا إلي المستهلك النهائي وذلك بوجود بيانات فعلية للأسعار من واقع الشارع المصرى بتوضيح السعر قبل وبعد التخفيض.

وأوضح، أنه يبدأ موسم حصاد القمح اعتبارا من 15/4/2024 حتى 15/8/2024، مشيرا إلى أنه تتراوح أسعار شراء القمح المحلى لمحصول 2024 وفقا لدرجة النظافة المحددة كالأتى:

- 1900 جنيها للإردب زنة 150 كيلوجرام بدرجة نظافة 22.5 قيراط.

- 1950 جنيها للإردب زنة 150 كيلوجرام بدرجة نظافة 23 قيراط.

- 2000 جنيها للإردب زنة 150 كيلوجرام بدرجة نظافة 23.5 قيراط.

وشدد، على ضرورة تنفيذ تعليمات الوزير، حيث أنه وجه بضرورة البدء في تشكيل لجان استلام القمح ومراجعه مراكز جاهزية مراكز ونقاط الاستقبال والتجميع، مشيراً إلى أن المستهدف هو توريد 3.5 مليون طن قمح خلال الموسم 2024.