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تليفزيون فلسطين: خروج مجمع الشفاء عن الخدمة والعثور على مئات الشهداء

الإثنين، 01 أبريل 2024 05:26 ص
تليفزيون فلسطين: خروج مجمع الشفاء عن الخدمة والعثور على مئات الشهداء غزة
كتب محمد جمال

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أعلن التليفزيون الفلسطيني خروج مجمع الشفاء الطبى عن الخدمة بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلى من المجمع.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية العثور على مئات الشهداء فى المجمع و الطرق المحيطة به غربى مدينة غزة وذلك انسحاب قوات الاحتلال من المجمع.


 







مجمع الشفاء الطبى

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غزة

حرب غزة

قطاع غزة




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