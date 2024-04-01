تعيين الدكتور أسامة بدر عميدًا لكلية الحقوق بجامعة طنطا

الغربية مصطفى عادل

أعلنت جامعة طنطا، اليوم الإثنين، صدور قرار بتعيين الدكتور أسامة أحمد السيد بدر، عميدًا لكلية الحقوق بجامعة طنطا.

حصل الدكتور أسامة بدر على ليسانس الحقوق من جامعة طنطا بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف عام 1989، ودبلوم القانون العام من جامعة طنطا بتقدير جيد عام 1991، دبلوم القانون الخاص من جامعة طنطا بتقدير جيد عام 1992، والدكتوراة فى القانون المدني من جامعة طنطا عام 1999، وعين معيدا عام 1989، واستمر فى التدرج الوظيفي حتى وصل لدرجة أستاذ عام 2009.