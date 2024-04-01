تعرف على موعد أذان المغرب اليوم الإثنين بمحافظة سوهاج وعدد ساعات الصيام

سوهاج ـ محمود مقبول

موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم الإثنين 1-4-2024، يتطلع عدد كبير من المواطنين إلى معرفته في اليوم الثانى والعشرين من أيام شهر رمضان، ويستعرض اليوم السابع موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم، في إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

حيث يأتى موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم الإثنين 1-4-2024 ومواقيت الصلاة في محافظة سوهاج، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة:

- موعد السحور اليوم بمحافظة سوهاج سيكون في تمام الساعة 2:00 صباحا

- موعد الإمساك اليوم سيكون في تمام الساعة 3:59 دقيقة صبحا

- موعد أذان الفجر: يرفع في تمام الساعة 4:19 دقيقة صباحًا.

- موعد الشروق بمحافظة سوهاج سيكون في تمام الساعة 5:44 صباحا

- موعد أذان الظهر: يرفع في تمام الساعة 11:57 ظهرًا.

- موعد أذان العصر: يرفع في تمام الساعة 3:27 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع في تمام الساعة 6:11 دقيقة.

- موعد أذان العشاء: يرفع في تمام الساعة 7:26 مساءً.

- وبهذا يكون عدد ساعات الصوم اليوم الإثنين في محافظة سوهاج اليوم الثانى والعشرين من شهر رمضان 14 ساعة و12 دقيقة.

كانت أوقاف المحافظة، أعلنت أنها أنهت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المعظم، وتم تجهيز الساحات والمساجد، في جميع المدن والقرى، في كل أنحاء المراكز بسوهاج، لاستقبال المصلين، لأداء الصلوات والتراويح وذلك داخل 8863 مسجدا ما بين مساجد أهلية ومساجد حكومية.