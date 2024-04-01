تعرف على موعد أذان الفجر اليوم الإثنين بمحافظة سوهاج وعدد ساعات الصيام

سوهاج ـ محمود مقبول

موعد أذان الفجر في سوهاج اليوم الإثنين1-4-2024، يتطلع عدد كبير من المواطنين إلى معرفته في يوم الثانى والعشرين من أيام شهر رمضان، ويستعرض اليوم السابع موعد أذان الفجر في سوهاج اليوم في إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

حيث يأتى موعد أذان الفجر في سوهاج اليوم الإثنين 1-4-2024 ومواقيت الصلاة في محافظة سوهاج، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة:

- موعد السحور اليوم بمحافظة سوهاج سيكون في تمام الساعة 2:00 صباحا

- موعد الإمساك اليوم سيكون في تمام الساعة 3:59 دقيقة

- موعد أذان الفجر: يرفع في تمام الساعة 4:19 دقيقة صباحًا.

- موعد الشروق بمحافظة سوهاج سيكون في تمام الساعة 5:44 دقيقة

- موعد أذان الظهر: يرفع في تمام الساعة 11:57 ظهرًا.

- موعد أذان العصر: يرفع في تمام الساعة 3:27 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع في تمام الساعة 6:11 دقيقة مساء

- موعد أذان العشاء: يرفع في تمام الساعة 7:26 مساءً.

- وبهذا يكون عدد ساعات الصوم اليوم الأثنين في محافظة سوهاج اليوم الثانى والعشرين من شهر رمضان 14 من الساعات 12 دقيقة

كانت أوقاف المحافظة، أعلنت أنها أنهت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المعظم، وتم تجهيز الساحات والمساجد، في جميع المدن والقرى، في كل أنحاء المراكز بسوهاج، لاستقبال المصلين، لأداء الصلوات والتراويح وذلك داخل 8863 مسجدا ما بين مساجد أهلية ومساجد حكومية.