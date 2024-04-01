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تصميم مائدة إفطار على شكل خريطة فلسطين بكلية طب بشرى الإسكندرية.. صور

الإثنين، 01 أبريل 2024 12:27 ص
تصميم مائدة إفطار على شكل خريطة فلسطين بكلية طب بشرى الإسكندرية.. صور مائدة الإفطار على شكل خريطة فلسطين
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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نظم اتحاد طلاب كلية الطب جامعة الإسكندرية، حفل الإفطار السنوي، داخل استاد الجامعة علي شكل خريطة فلسطين، وبجوراها كلمة إفطار الطب.

وكتب طلاب كلية الطب تعليقا على تصميم المائدة بخريطة فلسطين: "يا عزيزي، أراها في كل قصة من قصص الحكايات.. إذ ينتصر البطل صاحب الحق على الظالم المغتصب الذي لا حق له، وأعلم أنه ولو طال الزمن سينتصر في النهاية صاحب الحق".

وأوضح طلاب كلية الطب أن يوم الإفطار يسبقه أيام من التحضير والتجهيز من قبل المنظمين وتشهد أرض الملعب المقام بها الإفطار ساعات متواصلة من التجهيزات منذ ليلة اليوم السابق للافطار وحتى الغروب.

افطار طلاب طب الإسكندرية علي شكل خريطة فلسطين
افطار طلاب طب الإسكندرية علي شكل خريطة فلسطين

 

افطار طلاب طب الإسكندرية
افطار طلاب طب الإسكندرية

 

افطار طلاب طب. جامعة الإسكندرية
افطار طلاب طب. جامعة الإسكندرية

 

خريطة فلسطين في افطار طلاب طب الإسكندرية
خريطة فلسطين في افطار طلاب طب الإسكندرية

 







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افطار طلاب طب الإسكندرية

خريطة فلسطين

جامعة الإسكندرية

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