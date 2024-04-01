تسليم مفاتيح 35 أسرة من متضررى السيول بعمارة الإغاثة بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

أعطى أشرف عطية، محافظ أسوان، تعليماته لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان سيد مدنى ، والدكتور أحمد موسى المدير التنفيذي لمؤسسة مصر الخير بتسليم المفاتيح والتسكين لـ 35 أسرة من متضررى السيول بعمارة الإغاثة بمنطقة الأولى بالرعاية خلف عزب كيما ، والتى قامت المؤسسة بإنشاؤها مدعمة بكافة المرافق والخدمات والتشطيبات.

ومن جانبه أشاد أشرف عطية بالدور الوطنى والإنسانى الذى تقوم به مؤسسة مصر الخير بقيادة فضيلة الشيخ على جمعة رئيس مجلس الأمناء ، وبإشراف من الدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى للمؤسسة تحقيقاً لمنظومة التكافل الإجتماعى بما يساهم فى مساندة الجهود التنفيذية لتقديم الخدمات المختلفة الهادفة لرفع المعاناة عن كاهل البسطاء.

وأضاف، أنه العمل على قدم وساق لتلبية المطالب الجماهيرية من خلال التنسيق المستمر مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى لتوفير حياة كريمة للأسر من الأولى بالرعاية ومحدوى الدخل .



تسليم مفاتيح أسر متضررى السيول (3)



تسليم مفاتيح أسر متضررى السيول (4)



تسليم مفاتيح أسر متضررى السيول (5)



تسليم مفاتيح أسر متضررى السيول (1)



تسليم مفاتيح أسر متضررى السيول (2)



تسليم مفاتيح أسر متضررى السيول (6)