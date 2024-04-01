انطلاق مشروع مستوى اللياقة البدنية لطلاب وطالبات منطقة الإسكندرية الأزهرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية، وتحت إشراف أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، انطلاق المشروع القومى لقياس مستوى اللياقة البدنية للطلاب"بنين -فتيات" بالمنطقة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة.

وصرحت وفاء الذهبي، موجه عام التربية الرياضية، أنه سوف يتم تنفيذ المشروع تحت شعار "معا لقوام أفضل"، حيث ينفذ المشروع من خلال إقامة ورش عمل وندوات تثقيفية وتطبيقية يقوم بها أساتذه متخصصين من كلية التربية الرياضية وكلية العلاج الطبيعي .

وأكدت آخر موعد للتسجيل 2 إبريل الجاري، وأن الشرط الوحيد للتسجيل أن يكون الطالب أو الطالبة ضمن المرحلة السنية من 12: 18 سنة وأن الأولوية لسرعة التسجيل .