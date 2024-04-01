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اليوم السابع: تنصيب الرئيس.. مراسم الولاية الجديدة فى عاصمة الجمهورية الجديدة

الإثنين، 01 أبريل 2024 07:00 م
اليوم السابع: تنصيب الرئيس.. مراسم الولاية الجديدة فى عاصمة الجمهورية الجديدة عدد اليوم السابع غدا

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تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: تنصيب الرئيس.. مراسم الولاية الجديدة فى عاصمة الجمهورية الجديدة

 

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

 

تنصيب الرئيس.. مراسم الولاية الجديدة فى عاصمة الجمهورية الجديدة
 

الولاء للوطن.. والعهد مع الشعب.. سنوات التحدى والإنجاز من 2014 إلى 2024.. طفرات فى التنمية والبناء.. واستعادة مكانة مصر.. ومحطات مضيئة بين القيادة والشعب

 

وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة.. ذاكرة التنصيب والمراسم الرئاسية من 2014 إلى 2024.. مشاهد وطقوس اليمين من المحكمة الدستورية إلى برلمان العاصمة الإدارية.. رسائل الرئيس فى خطابات القسم وأبرز المشاهد والكواليس.. وتفاصيل البروتوكول وكيف يسير اليوم من وصول الرئيس إلى انطلاق المدفعية احتفاء ببدء الولاية الجديدة
 

فرحة الإنقاذ وعيد ميلاد الأمل.. ذكريات التنصيب بين 2014 و2018 والولاية الجديدة اليوم.. إرادة شعبية حاكمة واحتفالات ممتدة من البرلمان إلى شوارع مصر

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