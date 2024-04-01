الولايات المتحدة: الناتو أصبح أقوى وأكثر اتحادا

واشنطن (أ ش أ)

أكدت الولايات المتحدة أنه مع استمرار نمو حلف شمال الأطلسى الناتو والتكيف لمواجهة تحديات المستقبل المتطورة، أصبح حلف الناتو أقوى وأكثر اتحادا من أى وقت مضى.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لانضمام ألبانيا وكرواتيا إلى حلف شمال الأطلسى، قبل خمسة عشر عامًا، احتفلنا بالالتزام الذي تعهدت به ديمقراطياتكم ليس فقط بالدفاع عن تحالفنا، ولكن أيضًا بالدفاع عن السلام والازدهار في جميع أنحاء المنطقة.

وأضاف "واليوم، نكرم التزامكم المستمر بالردع والدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو، كما ندافع أيضا عن قيمنا الديمقراطية المشتركة.

واختتم وزير الخارجية الأمريكي البيان بالقول، في هذه الذكرى السنوية، نظل فخورين بالوقوف معكم كحلفاء.