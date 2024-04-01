المؤبد لعامل و3 آخرين بتهمة قتل شخص بمركز المنشاة فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "ع.ع.ا" 19 سنن عامل بالسجن المؤبد، كما عاقبت المتهم "ر.ع.ا" 43 سنة بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامهما بقتل المجنى عليه "ا.ن.ع" بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحى ابوزيد وعضوية المستشارين محمد حسن ابراهيم وايهاب ابو سالم بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز المنشاة، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه أثر إطلاق النار عليه من سلاح نارى وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة، وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب مشادة كلامية بين الطرفين قام خلالها المتهمين بإطلاق النار على المجنى عليه من سلاح ناري كان بحوزتهما مما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.