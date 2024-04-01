الرئيس السيسى وعاهل الأردن يحذران من عواقب أى عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية.. إنفوجراف

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بالعاصمة الأردنية عمان، الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن.

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار د. أحمد فهمي، أن الزعيمين أشادا خلال المباحثات بالعلاقات التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات، مؤكدين الحرص المتبادل على تطوير هذه العلاقات الأخوية، وتعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات.



وفي هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في اللقاء.

التقى الرئيس السيسى، اليوم بالعاصمة الأردنية عمان، الملك عبد الله الثانى عاهل الأردن

الزعيمان أشادا خلال المباحثات بالعلاقات التاريخية الوثيقة والمتميزة التى تربط بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات

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