اليوم السابع
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الرئيس السيسى وعاهل الأردن يحذران من عواقب أى عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية.. إنفوجراف

الإثنين، 01 أبريل 2024 09:34 م
الرئيس السيسى وعاهل الأردن يحذران من عواقب أى عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية.. إنفوجراف الإنفوجراف

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بالعاصمة الأردنية عمان، الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن.

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار د. أحمد فهمي، أن الزعيمين أشادا خلال المباحثات بالعلاقات التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات، مؤكدين الحرص المتبادل على تطوير هذه العلاقات الأخوية، وتعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات.


وفي هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في اللقاء.

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التقى الرئيس السيسى، اليوم بالعاصمة الأردنية عمان، الملك عبد الله الثانى عاهل الأردن

الزعيمان أشادا خلال المباحثات بالعلاقات التاريخية الوثيقة والمتميزة التى تربط بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات

اللقاء تضمن التوافق على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور تجاه تطورات القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأوضاع فى قطاع غزة

تم تأكيد ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار، فى ظل ما يتعرض له القطاع وسكانه من كارثة إنسانية تصل إلى حد المجاعة وتدمير سبل العيش

التحذير من العواقب الخطيرة لأية عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية

مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره لضمان إنفاذ الكميات الكافية من المساعدات الإنسانية دون عراقيل لإغاثة المنكوبين في كل مناطق القطاع







الرئيس السيسي

عاهل الأردن

رفح

مدينة رفح

غزة




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