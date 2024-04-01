التليفزيون الفلسطينى: خروج مجمع الشفاء الطبى عن الخدمة والعثور على مئات الشهداء

كتب محمد جمال

أعلن التليفزيون الفلسطيني خروج مجمع الشفاء الطبى عن الخدمة بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلى من المجمع.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية العثور على مئات الشهداء فى المجمع و الطرق المحيطة به غربى مدينة غزة وذلك انسحاب قوات الاحتلال من المجمع.



