البورصة المصرية.. المؤشر الرئيسى يرتفع بنسبة 3.62% بمنتصف التعاملات

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.3 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.62% ليصل إلى مستوى 27857 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.44% ليصل إلى مستوى 33960 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.44% ليصل إلى مستوى 11852 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.75% ليصل إلى مستوى 6344 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.94% ليصل إلى مستوى 9025 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.28% ليصل إلى مستوى 7376 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، وديحيتايز للاستثمار والتقنية، والعالمية للاستثمار والتنمية.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي مصر لصناعة الكيماويات، وحق اكتتاب شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية-1 عدد 15 ألف سهم، 1.355 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الحديد والصلب المصرية عدد 217.7 ألف سهم، وباعت إدارة شركتي العربية المتحدة للشحن والتفريغ، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 1000 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، والعامة لصناعة الورق-راكتا، والعالمية للاستثمار والتنمية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 28.8 ألف سهم، 1000 سهم، 120 ألف سهم، 15.8 ألف سهم، 153.4 ألف سهم، 1.3 مليون سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة بالم هيلز للتعمير عدد 500 سهم.

أعلنت شركة تعليم لخدمات الإدارة، شراء المساهم ياسين إبراهيم لطفي منصور، عدد 31.7 مليون سهم بسعر 7 جنيهات للسهم بقيمة إجمالية 22.8 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 3.4% إلى 7.62%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرمس للوساطة في الأوراق المالية.

كما أعلنت شركتا إيه بايونيرز للتنمية العمرانية، وراية القابضة للاستثمارات المالية، عدد 1.2 مليون سهم خزينة للأولى، 224.5 ألف سهم خزينة، خلال جلسة أمس الثلاثاء.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2023، وحققت شركة بي انفستمنتس القابضة، إيرادات بلغت 1.152 مليار جنيه، وإجمالي مصروفات 281 مليون جنيه، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 694 مليون جنيه.

حققت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إيرادات بلغت 15.6 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 1.999 مليار جنيه خلال عام 2022، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 7.8 مليار جنيه مقارنة مع 603.2 مليون جنيه.

في سياق منفصل أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية، عن تنفيذها اتفاق تسوية مع شركة (FHI ) Financial Holding International LTD يسوى معظم التزامات القلعة وشركاتها التابعة تجاه FHI وينقل ملكية FHI في بعض الشركات التابعة للقلعة لشركة القلعة.

كما أعلنت شركة مصر للألومنيوم، عن تقدم شركتين بعروض فنية وهما (شركة NFC الصينية، Fleet Energy الإماراتية لمشروع إعادة تأهيل الشركة، وجاري الدراسة بمعرفة اللجنة المختصة بالشركة.