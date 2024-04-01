اليوم السابع
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الإثنين، 01 أبريل 2024 12:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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البحرية الأمريكية: قدمنا المساعدة لأكثر من ألفى سفينة تجارية بالبحر الأحمر

الإثنين، 01 أبريل 2024 11:01 ص
البحرية الأمريكية: قدمنا المساعدة لأكثر من ألفى سفينة تجارية بالبحر الأحمر البحرية الأمريكية ـ صورة أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)

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قال قائد القوة الثانية الأمريكية فى البحر الأحمر الادميرال مارك ميجيز إن الضربات التى تنفذها الولايات المتحدة ضد الحوثيين أضعفت قدراتهم الهجومية .

وأضاف ميجيز، فى تصريح لقناة الحرة  الأمريكية، أن البحرية الأمريكية قدمت المساعدة إلى أكثر من ألفي سفينة تجارية بالبحر الأحمر منذ نوفمبر الماضى .

وأوضح المسئول العسكري الأمريكي أن وجود قواته في البحر الأحمر يوفر الأمن والدعم لحركة المرور التجارية، مؤكدا أن الضربات الدفاعية التي قامت بها القوات الأمريكية في البحر الاحمر لها بعض التأثير على قوة الحوثيين على القيام بنشاطهم الخبيث.
 







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البحر المتوسط

الحوثيين

الولايات المتحدة




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