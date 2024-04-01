الأسواق هتتملى بصل وأسعاره هتنزل.. حصاد المحصول بالدقهلية خلال أيام.. فيديو

الدقهلية - محمدالحبشي

انخفاض كبير تشهده الأسواق المصرية، نتيجة القرارات الصارمة التى اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة السابقة، للسيطرة على الأسعار وتحديدا أسعار السلع الغذائية، والخضروات والفاكهة والمحاصيل الاستراتيجية المهمة التى يبحث عنها المواطن المصرى.



ومن بين أهم هذه القرارات هو قرار وقف تصدير البصل المصرى للخارج، والحفاظ عليه للعمل على اكتفاء السوق الداخلى المصرى، وعدم تضارب الأسعار والحد والتحكم فى جشع التجار واستغلال المواطنين.

وتوافرت كميات كبيرة من محصول البصل خلال فترة تنفيذ القرار بوقف التصدير، إضافة لبدء موسم الحصاد الجديد الذي يبدأ خلال هذه الأيام على مستوى محافظات الجمهورية.

ودعمت الدولة المواطنين لتحفيزهم على الاقبال على زراعة البصل وتوفير مساحات منزرعة أكبر من كل الأعوام السابقة.

وتعد محافظة الدقهلية من المحافظات المصنفة ضمن الـ10 محافظات الأوائل على مستوى الجمهورية فى انتاج محصول البصل ذات الجودة العالية، وزادت نسبه المساحة المنزرعة هذا العام داخل المحافظة 35 ألف فدان بزيادة 10 أفدنة عن ما سبق من الأعوام المنقضية.

وبدأ موسم الحصاد لعام 2024 فى أراضى محافظة الدقهلية، حيث تم تحديد سعر 5 جنيهات سعر الكيلو من الأرض، ويتوقع المزارعين انخفاض السعر خلال الأيام القليلة القادمة تزامنا مع زيادة إقبال المزارعين على الاقبال على الحصاد، لتتمكن الحكومة المصرية بذلك من انخفاض كبير جدا فى سعر البصل والتحكم فى السوق المحلى وتوفير كميات كبيرة لعرضها أمام المواطنين بأسعار مخفضة.



انخفاض في اسعار البصل



بدء موسم حصاد البصل بالدقهلية



بدء موسم حصاد البصل وكميات كبيرة امام المواطنين



بصل أحمر طنطاوي بكميات كبيرة داخل الاسواق المصرية



انخفاض في اسعار البصل



بدء موسم حصاد البصل بالدقهلية



بدء موسم حصاد البصل وكميات كبيرة امام المواطنين