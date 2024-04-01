افتتاح أول مشروعات الصرف الصحي بقرية الرياينة فى أرمنت ضمن "حياة كريمة"

الأقصر - أحمد مرعى

تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مركز أرمنت افتتح خلالها محطة رفع صرف صحي بقرية الرياينة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" والتي يجري تسليمها للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي استعدادا لدخولها الخدمة واستفادة المواطنين من المشروعات القومية.



وتتكون محطة صرف صحي الرياينة من شبكة انحدار بطول 17.5 كم وخط طرد بطول 7.8 كم وتقع علي مساحة 900م2 بطاقة تصميمية 340 ل / ث لخدمة 30196 نسمة لقرية الرياينة فقط، وبلغت تكلفة المشروع 220 مليون جنيه.



كما افتتح محافظ الأقصر، مركز خدمة عملاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي فرع أرمنت، حيث يخدم المركز 194 ألف نسمة بينهم 38 ألف مشترك بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبلغت تكلفة المركز مليون جنيه.



ويقدم مركز خدمة العملاء عدة خدمات منها تعاقدات على وصلات مياه الشرب، والعداد مسبق الدفع، وتغيير عدادات، وسداد متأخرات، واستعلام عن فواتير، وتوجد سيارة متنقلة تقدم نفس الخدمات.



كما تفقد محافظ الأقصر، أعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش النيل بأرمنت بطول 1400 متر، وتشمل أعمال التطوير أعمال تجليد أعمدة سور الكورنيش بالهشمة، وأعمال إنارة الكورنيش بالأعمدة الديكورية، وإمداده بالكابلات الأرضية، وعمل أرضيات من الخرسانة المطبوعة بأشكال هندسية متميزة، وتطوير كافتيريا ونادي للمناسبات، وإعادة تأهيل الدرج وترميم شامل لجوانب الكورنيش.







جولة ميدانية لمركز أرمنت



جولة ميدانية لمركز أرمنت



جانب من الافتتاح



الافتتاح