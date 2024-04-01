اعترافات المتهمين بسرقة شركة قطع غيار سيارات بالساحل

كتب عبد الله محمود

أدلى المتهمون بسرقة مبالغ مالية من داخل شركة لقطع غيار السيارات فى منطقة الساحل بالقاهرة، باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة التى أجريت معهم، حيث كشف الجناة، أنهم قاموا بالاتفاق على تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المحال التجارية والمخازن والشركات الخاصة، مضيفين أنهم اتخذوا من منطقة الساحل مكانا لهم لمزاولة نشاطهم الأثم.

أضاف المتهمون خلال اعترافاتهم أمام النيابة العامة، أنهم قرروا سرقة الشركة محل الواقعة، بعد علمهم من أحد الأشخاص بوحود خزنة داخل الشركة وبها مبالغ مالية ضخمة، مضيفين أنهم قاموا برصد المكان جيدا وجمعوا عنه المعلومات اللازمة عن مواعيد حضور وانصراف الموظفين من الشركة، وبمجرد أن حل الليل يوم الإجازة الأسبوعية للشركة، توجهوا إلى محل الواقعة وقاموا بكسر باب الشركة ودلفوا داخلها، موضحين أنهم فور دخولهم قاموا بالتوجه إلى غرفة محاسب الشركة حيث تتواجد الخزنة التى بها المبالغ المالية، واستولوا على متحوياتها من مبالغ مالية، وفروا هاربين.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الساحل بلاغا من مالك شركة لقطع غيار السيارات يفيد فيه بتعرض شركته لسرقة مبلغ مالي من الخزنة الخاصة به، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وبعمل التحريات واستخدام التقنيات الحديثة من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، تبين قيام 5 أشخاص بارتكاب الواقعة.

وبجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة، تم التوصل إلى شخصية مرتكبى الواقعة، وبأعداد الأكمنة تمكن تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المحال التجارية والشركات الخاصة بأسلوب كسر الباب، واضافوا بقيامهم بالاستيلاء على مبالغ مالية من داخل الشركة محل الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيقات.