إقبال المواطنين على الأسواق بالمنيا بصحبة أطفالهم لشراء ملابس العيد "فيديو"

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا لحركة البيع والشراء بمحافظة المنيا، قبل عيد الفطر المبارك خاصة الشوارع الرئيسية، ورصد البث المباشر إقبال المواطنين على الأسواق بصحبة أطفالهم لشراء ملابس العيد ورسم البهجة فى نفوس الأطفال، وتلاحظ الإقبال الكبير عقب الإفطار حيث يزداد أعداد المواطنين عقب الإفطار وتملئ الشوارع عن آخرها لدرجة التزاحم على المحلات والأسواق.



ومن ناحية أخرى تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية للاطمئنان على انتظام حركة سير مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود بالمحافظة عقب تحريك أسعار الوقود، والتأكد من التزام سائقى السرفيس والأجرة بتعريفة الركوب المقررة بكافة وسائل النقل الداخلية والخارجية، وكذلك انتظام سير العمل داخل جميع المواقف، من المنيا إلى المحافظات الأخرى بالتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومباحث المرور وإدارة المواقف.



من جانبه، تابع أحمد خلف رئيس مركز ومدينة العدوة انتظام سير العمل بمواقف السيارات للتأكد من استمرار العمل بتعريفة الركوب المقررة، وكذلك تعريفة الركوب لمركبة التوك توك وتحديد مبلغ 5 جنيهات داخل المدينة وإنذار السائقين بالالتزام بالتعريفة وفى حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وفى مركز مطاى، قام حامد فخرى رئيس المركز بجولة تفقدية على محطات الوقود والموقف العمومى فى مدينة مطاى ومواقف المنيا وموقف الغروب للتأكد من التزام سائقى السيارات بتعريفة الركوب الجديدة إلى جانب التأكيد على تسعيرة التوك توك داخل المدينة ووضع الاستيكرات بتعريفة الأجرة على التكاتك المختلفة، مشددا على الالتزام بالتعريفة المقررة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين.



فيما تابع هشام فايز رئيس مركز بنى مزار، مواقف السيارات للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، كما تابع التعريفات المقررة للتوك توك وهى 5 جنيهات داخل المدينة و10 جنيهاً خارج المدينة، وتم التأكد من التزام السائقين بالتعريفة، ووجود ملصق التسعيرة الجديدة على التوك توك، وأكد على وجود لجان دورية من المرور والوحدة المحلية لمتابعة سيارات الأجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.