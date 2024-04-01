إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الطرق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل المنيا، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة وتم نقل المصابين للمستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بإصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطرق الصحراوي الغربي بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.

انتقلت سيارات الإسعاف وشرطة تأمين الطرق إلى موقع الحادثتين وتبين انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة اختلال عجلة القيادة بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مدينة المنيا، مما أسفر في إصابة 5 أشخاص جميعهم من مركز ملوي .

تم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، تحررت محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

