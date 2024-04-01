إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة أعلى الطريق بالعياط

كتب: عبد الرحمن سيد

أصيب 4 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوى فى العياط، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري، بالطريق الأقليمى، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطامه، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عن الحادث إصابة 4 اشخاص نقلوا جميعهم الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



