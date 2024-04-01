اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 أبريل 2024 11:13 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة أعلى الطريق بالعياط

الإثنين، 01 أبريل 2024 09:40 ص
إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة أعلى الطريق بالعياط حادث انقلاب سيارة- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 4 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوى فى العياط، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري، بالطريق الأقليمى، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطامه، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عن الحادث إصابة 4 اشخاص نقلوا جميعهم الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


 







زحام مرورى

اخبار الحوادث

انقلاب سيارة

امن الجيزة

حادث انقلاب سيارة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة