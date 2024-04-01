إحالة أطباء وصيادلة وممرضين بالخارجة للتحقيق لتغيبهم عن العمل

الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

تفقد الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد عدد من الوحدات الصحية بنطاق مركز الخارجة شملت وحدة المنيرة الصحية ونقطة اسعافية بقرى بشاير الخير ووحدة الشركة 55 الصحية وذلك استمرارا لجولاته بمراكز المحافظة المختلفة، للاطمئنان على جاهزية المنشآت الصحية خلال شهر رمضان الكريم.

رافقه الدكتور حاتم محمد شامى مدير الرقابة الداخلية والدكتورة منال مسلم صالح مدير ادارة التمريض، حيث تابع الانضباط الإدارى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين والأمصال والتطعيمات.

وقرر وكيل وزارة الصحة بالمحافظة تحويل أطباء الأسنان والصيدلى المتغيبين عن العمل وقت المرور بوحدة المنيرة، والصيدلى بوحدة الشركة 55 للتحقيق، والتحقيق مع الممرض النوبتجى المسئول عن النقطة التمريضية بقرى بشاير الخير لعدم التواجد أثناء المرور.

فى المقابل أشاد وكيل وزارة الصحة بالتزام الفريق الطبى بوحدة المنيرة الصحية من ناحية الانضباط الإدارى، والالتزام بمعايير مكافحة العدوى والجودة، والالتزام بطرق التعقيم حسب معايير وزارة الصحة والتسجيل بدفاتر وسجلات الوحدة، وصرف مكافاة تشجيعية لرئيس التمريض ومسئول التعقيم وممرضة تنظيم الأسرة على تنظيمهم وكفاءتهم فى العمل.