إجراء قرعة المسابقة الدينية وحفل تكريم الأمهات المثاليات بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس الاحتفال السنوي لتكريم الأمهات المثاليات لعام 2024، وإجراء سحب القرعة العلنية للفائزين بالمسابقة الدينية الكبرى، بمناسبة شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريا.

شارك بالحفل نواب رئيس الجامعة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ولفيف من القيادات الجامعية.

جاء الحفل بإشراف عام الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، وبحضور شريف فاروق أمين عام الجامعة المساعد، وبتنظيم إدارة رعاية العاملين بالإدارة العامة للشئون الإدارية، بإشراف تنفيذي منار السيد مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، والدكتور أحمد الشاعر مدير إدارة رعاية العاملين.

أُقيم الحفل بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة، اليوم الإثنين، بدأ الحفل - بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة مباركة لآيات من القرآن الكريم قرأها ياسر علي.

واستهلت الدكتورة سهير أبو عيشه الكلمات الافتتاحية للحفل- والتي رحبت خلالها برئيس الجامعة، ونوابه والقيادات الإدارية، مُعربة عن بالغ سعادتها بأن تُكرم نماذج مُشرفة من الأمهات المثاليات اللاتي يُعملن بالجامعة، مُقدمة الشكر لرئيس الجامعة لدعمه للحفل، ومُوافقته على زيادة عدد المُكرمات، مُشيرة إلى أن المسابقة تقدم لها عدد كبير من المشاركات ، وكلهن يستحقن التكريم، وقد تم الاختيار وفقاً للمعايير المحددة.

ثم جاءت كلمة الدكتور ناصر مندور والتي هنأ خلالها الأمهات المُكرمات، مشيراً إلى أن كل أم ...هى أم مثالية فدور الأم لا يقدر؛ فكل منا مازال عالقاً في ذكرياته دور والدته في التربية والتعليم حتى وصلنا إلى أعلى المناصب، موجهاً الشكر للدكتورة سهير أبو عيشه على مجهوداتها وسعيها الدائم لتحقيق مصالح الإداريين بالجامعة، واصلا الشكر لأمناء الجامعة السابقين هدى فرج و خالد سويلم، لافتاً إلى أهمية هذا المنصب ودوره في تمثيل الهيكل الاداري بأفضل صورة.

وأفاد "مندور" أن الجامعة حققت الكثير من التقدم سواء على مستوى البنية التحتية، جودة الخريج، المنظومة التعليمية المقدمة، وأرجع رئيس الجامعة الفضل في ذلك لمنتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، موجهاً بضرورة مضاعفة المجهود للوصول إلى الأفضل.

هذا وأكد رئيس الجامعة خلال الحفل على ضرورة تضافر الجهود نحو إعادة هيكلة الجهاز الإداري للجامعة؛ لتغطية العجز في الكليات الجديدة والإدارات، متمنياً للجامعة مزيدا من التقدم والازدهار.

ثم دعا رئيس الجامعة نوابه وأمين عام الجامعة والأمين المساعد لاعتلاء المنصة، وتكريم الأمهات المثاليات.

ضمت قائمة الأمهات المثاليات كل من : أمونه أحمد عبد الوهاب كلية الطب البيطري، صباح نور مسعود كلية الآداب والعلوم الإنسانية، عزة إبراهيم الدسوقي كلية الهندسة، جمالات حسين رفاعي كلية التجارة، منى جوده محمود إدارة شئون الطلاب المركزية، سعدية السعيد السعيد إدارة شئون الطلاب المركزية، إيمان محمود أحمد كلية التجارة، نوال علي صابر كلية الزراعة، هناء إبراهيم الدسوقي إدارة الدراسات العليا، صابحه صفي الدين محمد إدارة الخدمات الطبية، أماني محمود الباز إدارة شئون أعضاء هيئة التدريس.

ثم قام رئيس الجامعة بإجراء السحب العلني لجوائز المسابقة الدينية والتي تقدم لها 433 إداري فاز منهم 20 بجوائز مالية.

وفي نهاية الحفل - تم التقاط الصور التذكارية مع القيادات الجامعية و المُكرمين.



الاحتفال السنوي لتكريم الأمهات المثاليات لعام 2024



الاحتفال السنوي لتكريم الأمهات المثاليات



الاحتفال السنوي لتكريم الأمهات المثاليات



الاحتفال السنوي لتكريم الأمهات المثاليات لعام 2024



الاحتفال السنوي لتكريم الأمهات المثاليات لعام 2024



الاحتفال السنوي لتكريم الأمهات المثاليات لعام 2024



الاحتفال السنوي



الاحتفال السنوي