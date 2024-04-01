اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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أكثر من 400 فنان تشيكى يدعون إلى وقف إطلاق النار فى غزة

الإثنين، 01 أبريل 2024 01:38 م
أكثر من 400 فنان تشيكى يدعون إلى وقف إطلاق النار فى غزة قصف غزة
براغ (أ ش أ)

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دعا أكثر من 400 فنان تشيكى حكومة بلادهم إلى المطالبة بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة.

وذكر راديو براغ الدولى اليوم الاثنين، أن الفنانين المشاركين فى الدعوة وقعوا على خطاب مفتوح موجه للحكومة ورئيس البلاد للمطالبة بالأمر، معربين عن انحيازهم لمجموعة الفنانين الأمريكيين المعروفة بـ فنانون من أجل وقف إطلاق النار.

وكان فنانو المجموعة التشيكية قد أظهروا دعمهم من خلال رفعهم للافتة كتب عليها فنانون من أجل وقف إطلاق النار في حفل توزيع جوائز "Anděl" للموسيقى الذي عقد في العاصمة براغ ليلة أول أمس السبت.







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