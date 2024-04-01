أكاديمية الشرطة تستقبل وفدًا من الأكاديمية العربية للنقل البحري

كتب محمود عبد الراضي

استقبلت أكاديمية الشرطة وفداً من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى للإطلاع على كيانات الأكاديمية ودورها في إعداد الكوادر الامنية محلياً ودولياً.



جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تحقيق التواصل مع كافة فئات المجتمع .