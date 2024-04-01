اليوم السابع
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أكاديمية الشرطة تستقبل وفدًا من الأكاديمية العربية للنقل البحري

الإثنين، 01 أبريل 2024 02:54 م
أكاديمية الشرطة تستقبل وفدًا من الأكاديمية العربية للنقل البحري أكاديمية الشرطة تستقبل وفد من الأكاديمية العربية للنقل البحري
كتب محمود عبد الراضي

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استقبلت أكاديمية الشرطة وفداً من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى للإطلاع على كيانات الأكاديمية ودورها في إعداد الكوادر الامنية محلياً ودولياً.

 


جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تحقيق التواصل مع كافة فئات المجتمع .







اكاديمية الشرطة

الاكاديمية العربية للنقل البحري

وزارة الداخلية




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