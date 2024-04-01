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أعراض مرض السرطان من وحي من مسلسل مليحة

الإثنين، 01 أبريل 2024 04:22 م
أعراض مرض السرطان من وحي من مسلسل مليحة مسلسل مليحة
كتبت فاطمة ياسر

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شهد مسلسل مليحة الحلقة 6، انهيار صالح – أشرف زكي، وذلك فور عودته من عيادة الطبيب بعدما ذهب إليها ليطمئن على زوجته نوال – حنان سليمان، حيث عاد من العيادة على شقيقته ميرفت أمين، ليبوح لها بما يدور داخله، حيث بكى من خوفه من ضياع زوجته بعد شك الطبيب في إصابتها بالسرطان.

وحول ذلك يوضح الدكتور علاء عفيفي، استشاري الأورام في كلية طب الزقازيق، أبرز الأعراض المبدئية التي تظهر علي بعض الأشخاص وقد تكون مؤشرًا للإصابة بالسرطان، ومنها:

- الشعور بالإرهاق دون سبب.
- وجود كتلة تحت الجلد.
- حدوث تغيرات في الوزن والأغلب عند الإصابة بالسرطان تكون فقدان غير مقصود للوزن.
- حدوث تغيرات في لون الجلد، مثل اصفراره أو اسمراره أو احمراره، أو الإصابة بتقرحات لا تلتئم، أو ظهور تغيّرات في الشامات الموجودة.
- تغيرات  في عملية الإخراج أي  في عادات التبرز والتبول.
- سعال مستمر.
- صعوبة في التنفس
- صعوبة في البلع
- بحة  في الصوت
- عسر الهضم .
- ألم مستمر في المفاصل أو العضلات
- نزيف أو كدمات بلا سبب معروف

وحث استشاري الأورام علي ضرورة الذهاب للطبيب عند ظهور أي من الأعراض السابق ذكرها، وذلك لإجراء الفحوصات اللازمة والتي تساهم في الكشف عن حقيقة الإصابة بالسرطان.







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