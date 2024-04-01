أسعار الدواجن في مصر اليوم الاثنين 1 أبريل 2024

كتب إسلام سعيد

ننشر أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الاثنين 1 ابريل 2024 عقب تراجع بحوالي 5 جنيهات للكيلو على مدار اليومين الماضيين بعد ارتفاع علي مدار النصف الأول من شهر رمضان المبارك ، وسجل سعر الكيلو تسليم أرض المزرعة 90 إلي 92 جنيها ويصل السعر للمستهلكين بين 98 إلى 99 جنيها بحسب المنطقة بعد إضافة تكلفة النقل بعد أن وصل إلي 105 جنيها

وبلغ سعر الفراخ الساسو 101 جنيها في المزرعة، كما سجل سعر الفراخ الأمهات البيضاء 80 جنيها، كما تحرك سعر الكتكوت الساسو إلى 13 جنيها والكتكوت الأبيض 24 جنيها .

أما بالنسبة لأسعار البيض فى الأسواق اليوم، سجلت تحرك ملحوظ إلى 158 جنيها لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 162 جنيها وتصل للمستهلكين وكرتونة البيض الأحمر تسجل 160 جنيها، وتصل للمستهلكين وقد تزيد قليلاً بحسب المنطقة.



