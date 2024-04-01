أحمد السويدى: الاستثمار في الجمهورية الجديدة سيكون الأفضل في تاريخ مصر

كتبت رحمة رمضان

أكد رجل الأعمال المصرى المهندس أحمد السويدى أن الاستثمار فى الفترة المقبلة "الجمهورية الجديدة " سيكون الأفضل فى تاريخ مصر فى ظل مناخ سياسي جديد و مستقر جاذب للاستثمار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال رجل الأعمال المصرى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن استراتيجية الدولة المصرية التى تهدف إلى دعم وتوطين الصناعة المحلية بشكل عام وفى مجال مهمات الكهرباء بشكل خاص سيكون داعمًا قويًا لمنافسة المنتج الأجنبي، وتوفير العملة الصعبة وزيادة حجم الصادرات المصرية للخارج.

وقال رجل الأعمال أنه يسعى لتقديم مُنتج محلي قوي مُنافس للمُنتج العالمى كما نحرص على القيام بدور حيوى فى تطوير البنية التحتية وتحديث الشبكة الكهربائية فى مصر.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء تففد مصنع المحولات لشركة السويدي إليكتريك يتكون من 3 خطوط انتاج، تشمل: مصنع انتاج محولات الطاقة بسعة انتاجية 10 آلاف ميجا فولت أمبير سنوياً، بقدرات تصل لـ 250 ميجا فولت أمبير وجهود تصل لـ 500 ك. ف، وكذلك مصنع انتاج المحولات الجافة بطاقة انتاجية تصل لـ 3000 محول سنوياً، وقدرات تصل لـ ١٥ ميجا فولت أمبير، وجهد حتى 36 ك. ف، بالإضافة إلى مصنع انتاج محولات التوزيع الزيتية بطاقة انتاجية تصل لـ 6 آلاف مُحول سنوياً، وقدرات حتى 20 ميجا فولت أمبير، وجهد 36 ك. ف