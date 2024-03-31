وصول قافلة السعادة ضمن "حياة كريمة" إلى المنيا وتوزيع الهدايا على الأطفال

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، من قافلة السعادة التى تنظمها حياة كريمة التى تقام بسمالوط فى كنيسة العهد الجديد وتنظمها حياة كريمة والأزهر الشريف والمجلس القومى للطفولة والأمومة ومركز علاج الإدمان، تقام الفعاليات بكنيسة العهد الجديد بمدينة سمالوط شمال محافظة المنيا.

وقالت الدكتورة إيمان على مساعد منسق حياة كريمة، إن قافلة السعادة وهي عبارة عن سيارة جامبو نقل متنقلة تجوب المكان لتقديم توعية بشكل ترفيهي تعليمي، وتوزيع بعض الهدايا البسيطة بعد عمل مسابقات بالتعاوم مع الجهات الشريكة، وفي تمام الخامسة وحتى السادسة إلا ربع تستقر القافلة ليتم عمل توعية دينية، وذلك أثناء إعداد متطوعين مؤسسة حياة كريمة لموائد الإفطار ويتم عقد مائدة إفطار من المؤسسة ثم بعد ذلك يتم عقد الفقرات الثقافية والفنية مثل الإنشاد الديني والتنورة.





