وزير الدولة للإنتاج الحربى يبحث سبل تطوير صناعة العدادات

كتب زكى القاضى

اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعدد من المستشارين والمسئولين وكذا عدد من السادة رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أوضح الوزير "محمد صلاح" أنه تم خلال الاجتماع استعراض استراتيجية التطوير المقترحة المتعلقة بصناعة عدادات المياه و العدادات الكهربائية سواء الذكية أو مسبوقة الدفع داخل الإنتاج الحربي، مؤكداً على حرص وزارة الإنتاج الحربي على الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين وتنفيذ العديد من المشروعات القومية بالدولة، كما أكد على حرص الوزارة لتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمختلف المجالات داخل الجهات التابعة للوزارة مع الحفاظ على الجودة العالية والأسعار التنافسية المناسبة لمنتجاتها المدنية.

مشيراً إلي اهتمام الحكومة المصرية بالتوسع في تصنيع العدادات الذكية محلياً في إطار رؤية شاملة بالاهتمام بالصناعة المحلية بوجه عام لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الحرة، مؤكداً على أهمية صناعة عدادات المياه الذكية ودورها في ترشيد استهلاك المياه وقدرتها على مراقبة أنماط الاستهلاك بشكل مستمر، و أيضاً على أهمية صناعة عدادات الكهرباء بأنواعها المختلفة سواء الأحادية أو الثلاثية الذكية أو مسبوقة الدفع، لافتاً إلى التحديات العالمية الأخيرة وما نتج عنها من تأثيرات سلبية على الوضع الاقتصادي بكل دول العالم ومنها مصر والتي تحتم علينا جميعاً التكاتف لبذل أقصى جهد ممكن لاستكمال الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي لدعم الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية.