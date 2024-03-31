اليوم السابع
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الأحد، 31 مارس 2024 07:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزارة الدفاع التايوانية: رصد سفن وطائرات عسكرية صينية جديدة حول تايوان

الأحد، 31 مارس 2024 06:00 م
وزارة الدفاع التايوانية: رصد سفن وطائرات عسكرية صينية جديدة حول تايوان سفن صينية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم /الأحد/، رصد ست سفن وأربع طائرات عسكرية صينية جديدة حول تايوان.

وأوضحت الوزارة - بحسب صحيفة "تايوان نيوز" التايوانية - أنه تم رصد هذه السفن والطائرات خلال فترة 24 ساعة، وأن تايوان ردت بإرسال طائرات وسفن لاقتفاء أثر تلك السفن والطائرات الصينية، كما قامت بنشر أنظمة صاروخية للدفاع الجوى لمراقبة الأنشطة الصينية في المنطقة.

وأضافت: أن الطائرات والسفن الصينية لم تعبر الخط الأوسط الذي يمر عبر مضيق تايوان، مشيرة إلى أنها كانت قد رصدت في وقت سابق أمس /السبت/ ثماني طائرات وخمس سفن تابعة للبحرية الصينية كانت تقوم بدوريات حول تايوان، بينما رصدت أول أمس /الجمعة/ خمس سفن وأربع طائرات أخرى.

وأشارت صحيفة "تايوان نيوز" إلى أن تايوان رصدت خلال شهر مارس ما إجماليه 359 طائرة عسكرية، و204 سفن صينية أثناء قيامها بأنشطة في المنطقة.







وزارة الدفاع التايوانية

طائرات عسكرية صينية

سفن صينية

تايوان




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